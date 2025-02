Emiliano alla Bit, 'non si cresce senza investimenti'

"I dati sulla crescita del turismo, e più in generale del territorio, sono molto importanti e non si calcolano a giornata, ma nel lungo periodo: e se qualcuno pensa che questi risultati si possano ottenere senza investimenti si sbaglia". Lo ha detto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano in collegamento con la Borsa Internazionale di Milano, dove oggi sono stati presentati bilanci e prospettive sul settore.

"Si tratta di investimenti che consacrano Pugliapromozione come una vera e propria agenzia generale di promozione del territorio, un lavoro sinergico che ha trasformato l'attrattività della Puglia in cose concrete - ha aggiunto - In dieci anni, come Regione Puglia, abbiamo aumentato il nostro PIL di quasi quindici miliardi e soprattutto abbiamo cambiato l'immagine della nostra terra".

La Regione, ha ricordato alla Bit, l' assessore al turismo regionale Gianfranco Lopane "sta ampliando la stagione turistica, il 40% ormai delle presenze le abbiamo nei mesi non estivi, e soprattutto registriamo un tasso di internazionalizzazione che vede il 40% degli arrivi provenire dall'estero'.

"Dieci anni fa, avevamo l'obiettivo di superare le 15 milioni di presenze nel 2025 - ha aggiunto - Il dato di quest'anno ci parla di oltre 20 milioni di presenze turistiche, con un consolidamento del mercato nazionale, +4% degli italiani rispetto al 2023, e una crescita straordinaria delle presenze straniere con un +22% sull'anno precedente".



