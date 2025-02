Serie A: Lecce-Bologna 0-0

Lecce e Bologna pari e patta. E' zero a zero al Via del Mare in una gara che ha vissuto le sue emozioni nei primi quindici minuti. Prima il Lecce vicino al gol in due circostanze, ma ha trovato Skorupsi un ostacolo quasi insormontabile sulle conclusioni di Pierotti ed Helgason. Nella ripresa si è visto il Bologna, gol annullato a Dallinga per fuorigioco nel finale, colpo di testa di Castro in pieno recupero neutralizzato da Falcone. La gara è tutta qui. Bravo il Lecce a imbrigliare il Bologna, con la squadra di Italiano che non è riuscita a essere incisiva in fase offensiva, forse stanca dopo la vittoria di Bergamo in Coppa Italia. Pari giusto, Lecce a +4 sulla zona retrocessione, Bologna a quota 38 e Milan agganciato in classifica.



