Rogo in casa nel Tarantino, anziana salvata da vigili del fuoco

Una donna di 72 anni nella tarda serata di ieri è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco dopo che il suo appartamento al quarto piano di uno stabile di via don Peppino Buttiglione a Castellaneta (Taranto) era andato a fuoco a seguito di una esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. L'anziana, che si era rifugiata sul balcone, ha avuto la prontezza di rimanere ferma anche dopo la caduta della ringhiera che non ha retto al calore.

Si è dovuto attendere l'arrivo di un'autoscala dal comando dei vigili del fuoco di Taranto per raggiungere la donna e portarla in salvo.

Sia l'edificio a cinque piani in cui si è verificato il rogo, che ha completamente distrutto l'appartamento, che i due attigui sono stati fatti evacuare. La ringhiera e i calcinacci caduti hanno colpito e danneggiato alcune auto parcheggiate. Si sono vissuti momenti di grande tensione. Un vicino di casa ha lanciato stracci bagnati sul balcone dove si trovava l'anziana urlando e invitandola a rimanere ferma, temendo che potesse lanciarsi nel vuoto perchè ormai le fiamme avevano raggiunto anche le due porte finestre. La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118. A quanto si è appreso avrebbe riportato ustioni non gravi.

Almeno dieci le famiglie hanno dovuto trascorrere la notte fuori di casa perchè è necessario effettuare verifiche di staticità sull'immobile. Sul posto, oltre a carabinieri e polizia locale, si è recato il vice sindaco di Castellaneta Edo Sanarico, che ha seguito personalmente le operazioni di soccorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA