Mantovano, ho incorniciato l'avviso di garanzia sul caso Almasri

Sul caso Almasri "attendo di spiegare quanto è successo, vorrei evitare di anticipare in questa sede quello che dirò quando sarò chiamato. Confido che ciò possa avvenire a breve. Quindi, qui mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Posso solo dire che, nella mia stanza, da qualche giorno quell'avviso è incorniciato". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in un intervento pubbicato dal Nuovo Quotidiano di Puglia. "Io tento di avere rispetto istituzionale. La mia posizione è sotto accusa per favoreggiamento e peculato", ha concluso.



