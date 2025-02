Tentata rapina a ufficio postale in Salento, picchiato direttore

Due malviventi con il volto coperto e armati di pistole questa mattina hanno aggredito dipendenti e direttore dell'ufficio postale di Monteroni, in provincia di Lecce, tentando di farsi aprire le porte d'ingresso al loro arrivo all'orario di apertura. Il direttore si è opposto ed è stato scaraventato a terra e preso a pugni, poi è stato trascinato davanti alla porta e picchiato ancora. Quando i malviventi hanno capito che non avrebbe ceduto alle loro richieste, sono fuggiti minacciando tutti di morte.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due si erano nascosti sotto la passerella che dalla strada conduce fino all'ingresso dell'ufficio e sono sbucati all'arrivo dei dipendenti. Uno di loro, a quel punto, li ha tenuti a bada sotto la minaccia della pistola, mentre l'altro si è diretto verso il direttore intimandogli di aprire. Al suo rifiuto lo ha aggredito. Secondo quanto riferito ai militari dai presenti, i due malviventi, che avevano giubbotti neri e due zaini in cui presumibilmente volevano mettere il denaro, parlavano in dialetto con uno spiccato accento brindisino.

Il direttore è stato portato in ospedale per essere medicato.





