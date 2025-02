Sindaco Bari, 'ci sono ancora zone grigie che rimuoveremo'

Per il sindaco di Bari, Vito Leccese, "all'interno" della città di Bari "ci sono ancora delle zone grigie su cui c'è tutto l'interesse da parte dell'amministrazione di scavare profondamente per rimuovere quello che c'è di marcio e illegale". Leccese ne ha parlato con i giornalisti a margine di un convegno a Bari. Il sindaco ha commentato lo "scongiurato" scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità.

"Tutto ciò che abbiamo vissuto a partire dagli inizi di marzo del 2024 (con gli arresti per voto di scambio politico-mafioso, ndr) non faceva giustizia a una città - ha proseguito Leccese - che è cresciuta tantissimo negli ultimi anni". "Lo ha ricordato - ha evidenziato Leccese - anche il presidente della Corte d'Appello di Bari, sul fatto che la città rispetto alle azioni di contrasto alla criminalità organizzata - grazie alla magistratura e alle forze di polizia e al processo di antimafia sociale attivato negli ultimi 20 anni - è cresciuta tantissimo".





