Si finge carabiniere e truffa una 80enne di Bari, due arresti

Fingendosi carabiniere avrebbe truffato, con la complicità di una donna, una 80enne della provincia di Bari convincendola a consegnargli oro e contanti per un valore di 1.200 euro, facendole credere che fossero necessari per ottenere la liberazione di un nipote arrestato dopo un incidente. Per questo un 20enne e una 47enne della provincia di Napoli sono stati arrestati nel pomeriggio del 6 febbraio, in flagranza di reato, dal personale della squadra mobile di Bari che ha intercettato la Fiat 500 grigia a bordo della quale stavano fuggendo, fermandola sull'autostrada A14. I poliziotti hanno recuperato la refurtiva, poi riconsegnata all'anziana, e hanno arrestato l'uomo e la donna, in carcere in attesa di giudizio per direttissima.



