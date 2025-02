'Papà vieni e spacca la faccia al prof', aggressione a scuola

Il papà di un alunno 16enne e suo fratello maggiore sono andati in una scuola in provincia di Lecce, su richiesta dello stesso studente, per "spaccare la faccia" al docente che aveva redarguito il giovane con quattro note dopo aver disturbato la lezione. E' quanto contenuto in una denuncia presentata dal professore e di cui dà notizia il Quotidiano di Puglia.

Secondo quanto riferito nella denuncia ai carabinieri, il giovane studente, alla fine dell'anno scorso, ha chiamato il padre dall'aula invitandolo ad andare a scuola per "spaccare la faccia al professore" che lo aveva ammonito con quattro note.

Quest'ultimo lo aveva anche avvertito del rischio che il suo comportamento avrebbe potuto determinare la convocazione di un altro consiglio straordinario e l'adozione dell'ennesima sospensione. Lo studente, infatti, era reduce da due settimane di stop forzato dalle lezioni per precedenti episodi.

Il papà, dunque, avrebbe accolto la richiesta del 16enne e si sarebbe presentato poco dopo con il figlio più grande. Una volta arrivati, i due avrebbero iniziato a urlare contro il professore, avvicinandosi a lui e minacciandolo. A spronarli sarebbe stato proprio il 16enne. Poi, i due avrebbero tentato di fare irruzione nell'ufficio del preside ma, trovando la porta chiusa avrebbero continuato a inveire contro il docente, insultandolo.

Il professore ha allora deciso di allontanarsi con la scusa di chiamare il preside e, mentre indietreggiava, padre e figlio avrebbero continuato a strattonarlo e a intimidirlo. Dopo essersi rifugiato in bagno, il docente ha chiamato il 112 e quando la polizia locale è arrivata ha identificato i tre e ha accompagnato il professore all'auto scortandolo fino all'uscita del paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA