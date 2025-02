Incendio danneggia un ristorante a Barletta, indagini

Un incendio è divampato intorno alle 4 del mattino in via Michele Raffaele Mauro, a Barletta. Le fiamme hanno danneggiato gli arredi esterni di un ristorante che si trova al piano terra di un immobile. Il rogo, sulla cui natura sono in corso accertamenti da parte della polizia, è stato domato da una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta. Sono state eseguite verifiche sugli impianti elettrici e del gas da parte del personale dell'Enel e di Italgas. Acquisiti i sistemi di videosorveglianza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA