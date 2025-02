Spacciavano droga nei locali a Brindisi, quattro arresti

Avrebbero spacciato droga all'interno e in prossimità dei locali più frequentati del centro storico di Brindisi quattro persone che sono state arrestate dalla squadra mobile sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della procura. I quattro, di età compresa tra i 41 e 52 anni, si trovano ora ai domiciliari con le accuse di detenzione ai fini di spaccio e spaccio in concorso e continuato.

Per le indagini i poliziotti hanno utilizzato numerose telecamere posizionate in centro città, e intercettazioni telefoniche e ambientali. Secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, i quattro indagati (di cui due già con precedenti specifici) sarebbero diventati un punto di riferimento per decine di avventori dei locali, ai quali avrebbero venduto dosi di cocaina e hashish nascoste in anfratti di edifici e nella carrozzeria delle auto parcheggiate. I nascondigli erano usati per evitare di essere scoperti durante i controlli delle forze dell'ordine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA