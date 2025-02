Schlein, 'governo fa saltare rappresentanza,no contratti pirata'

"Purtroppo il governo di destra di Giorgia Meloni sta andando nella direzione opposta agli interessi dei lavoratori, cioè far saltare la rappresentanza, riconoscere i contratti pirata come equivalenti firmati dai sindacati maggiormente e comparativamente più rappresentativi e noi non lo accettiamo". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein incontrando a Taranto i lavoratori del call center Network Contacts che protestano contro l'applicazione di un contratto diverso da quello collettivo delle telecomunicazioni, firmato da una sola sigla sindacale. A Taranto sono circa 500 gli operatori interessati.

"Siamo al fianco dei lavoratori dei call center - ha ribadito Schlein -penalizzati dall'applicazione di un contratto capestro che cancella i loro diritti. I sindacati più rappresentativi qui stanno facendo una battaglia unitaria giustamente. Le aziende si sfilano per fare dei contratti finti, firmati con sindacati di comodo che non rappresentano i lavoratori e che ne calpestano i diritti. Questo contratto in particolare è un passo indietro di 15 anni rispetto a quello nazionale del settore telecomunicazioni dal punto di vista delle retribuzioni ma hanno dimezzato anche i permessi retribuiti , dimezzato l'integrazione della maternità. E' un passo indietro clamoroso che non possiamo tollerare".



