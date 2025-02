Sasso contro autobus a Brindisi, conducente ferito

Un grosso sasso è stato lanciato questa mattina contro un autobus della Stp, nel quartiere Paradiso a Brindisi, ed ha infranto un vetro del mezzo. I frammenti hanno investito il conducente che è stato ferito ed è stato condotto in ospedale. Secondo l'azienda Stp il responsabile sarebbe un passeggero sceso pochi secondi prima alla fermata. Lo stesso uomo sarebbe poi fuggito.

Personale dell'azienda ha assistito i passeggeri che si trovavano a bordo dell'autobus. Sull'accaduto è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che indagano ora per risalire all'autore del gesto.

"Questo ennesimo atto teppistico giunge a meno di dieci giorni dall'ultimo episodio, verificatosi lo scorso 29 gennaio in via Egnazia, sempre nel rione Paradiso - afferma la presidente della Stp di Brindisi, Alessandra Cursi - ed è evidente che esiste un problema reale perché è nostro dovere assicurare l'incolumità del personale viaggiante e dei passeggeri che viaggiano a bordo dei nostri mezzi". "Sono certa che le forze dell'ordine sapranno individuare l'autore di questa ennesima bravata, mentre diventa non più rinviabile - conclude - l'adozione di forme di tutela per chi sceglie il mezzo pubblico e per chi ci lavora, soprattutto nelle zone più a rischio che, sulla base di quanto accaduto fino ad oggi, sono facilmente individuabili".



