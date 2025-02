Ritrovati due defibrillatori rubati a Bari, denunciato un 40enne

Avrebbe rubato due defibrillatori installati nei pressi della parrocchia di san Michele Arcangelo e della farmacia Negro, nel quartiere Palese di Bari. A immortalarlo le telecamere di sorveglianza della farmacia, che hanno ripreso un quarantenne avvicinarsi con fare sospetto alla cassetta in cui si trovava il dispositivo per poi prenderlo e andarsene velocemente. I carabinieri lo hanno riconosciuto e, nel corso di una perquisizione a casa, hanno trovato i due defibrillatori, subito restituiti. L'uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.



