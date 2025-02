Minore in fuga a Brindisi alla guida di auto rubata, denunciato

A bordo di un'auto, poi risultata rubata, due minorenni non si sono fermati ad un posto di blocco dei carabinieri a Brindisi tentando la fuga lungo la strada statale 379 in direzione nord. Un lungo inseguimento di circa 30 chilometri di carabinieri e polizia che si è concluso a Villanova, marina di Ostuni. Fermata l'auto, le forze dell'ordine hanno scoperto che alla guida c'era un giovane non ancora 18enne, e come passeggero una ragazza coetanea del conducente. Il ragazzino è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.



