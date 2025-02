Il primo maggio Muti al Petruzzelli con Berliner Philharmoniker

Comincerà domani, alle 11, la vendita dei biglietti per il concerto fuori abbonamento di Riccardo Muti che, nel teatro Petruzzelli di Bari, condurrà i Berliner Philharmoniker. L'evento è in programma giovedì primo maggio alle 11. Lo comunica la fondazione teatro Petruzzelli evidenziando che la vendita sarà attiva sia online sul sito www.vivaticket.it (per un massimo di due biglietti a operazione) sia al botteghino del teatro (per un massimo di quattro biglietti ad acquirente).

In programma ci sono Sinfonia, dall'opera 'Guglielmo Tell' di Gioachino Rossini; 'Le quattro stagioni', dall'opera 'I vespri siciliani' di Giuseppe Verdi; Sinfonia n. 2, in re maggiore, op. 73, di Johannes Brahms. La data scelta per l'evento rientra nella prestigiosa tradizione dell'EuropaKonzert: ogni anno il primo maggio i Berliner Philharmoniker si esibiscono, infatti, in un luogo di particolare importanza per la cultura europea e quest'anno hanno scelto proprio il teatro Petruzzelli di Bari.

Con questo concerto, ricorda la fondazione, "l'orchestra commemora non solo la sua fondazione, avvenuta il primo maggio 1882, ma mette anche in risalto il patrimonio culturale comune dell'Europa, attraverso i suoi contenitori culturali più significativi". L'EuropaKonzert è realizzato con il sostegno della Deutsche Postcode Lotterie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA