Garante minori Puglia, 'eccessivo uso di smartphone e pc'

"In Puglia i dati sono abbastanza allarmanti: il 64,5% dei minori fa un uso un po' eccessivo degli smartphone e dei computer". Lo ha detto il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di Puglia, Ludovico Abbaticchio, intervenendo a Barletta a un incontro organizzato nella giornata dedicata al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. "È una lotta che deve essere portata avanti da un insieme di figure istituzionali a partire dai genitori, scuola ma anche enti locali, Regione e Parlamento - ha aggiunto -. Il tema della salute minorile è un tema ormai importante e non si parla solo di cyberbullismo ma di salute intesa come benessere sociale".

Per il Garante "bisogna non solo educare all'uso corretto di pc e smartphone ma anche educare al rispetto della persona, dello star bene, del vivere insieme".

"I genitori sono fondamentali perché sono le espressioni istituzionalmente più importanti per i ragazzi per cui tutto parte da loro - ha proseguito Abbaticchio - poi c'è la scuola".

"In questa giornata bisogna anche far capire ai ragazzi che il rispetto uomo-donna deve diventare una normalità", ha concluso.





