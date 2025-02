Fermato da polizia fugge e travolge agente e donna, arrestato

La polizia ha arrestato e portato in carcere un 29enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e lesioni personali stradali. Secondo quanto accertato, mercoledì scorso il 29enne, che era in sella alla propria moto, dopo essersi fermato per un controllo di polizia nel quartiere Japigia di Bari sarebbe ripartito ad alta velocità colpendo la gamba di un agente. Nella fuga, dopo aver perso il controllo del mezzo, sarebbe caduto travolgendo una donna per strada.

Fermato dai poliziotti, è stato trovato in possesso di 32 grammi di cocaina divisi in 56 dosi. La perquisizione è poi proseguita anche in casa del 29enne dove gli agenti hanno trovato 3.510 euro in contanti ritenuti profitto dell'attività di spaccio. La donna investita è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Di Venere di Bari, il poliziotto è stato medicato al pronto soccorso del San Paolo.



