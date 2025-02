Chef autistici a Casa Sanremo con 'Le Orecchiette che Vorrei'

I giovani del laboratorio d'inclusione sociale 'Le Orecchiette che Vorrei', ideato a Ostuni per ragazzi con autismo, saranno ospiti a 'Casa Sanremo', il prestigioso hospitality hub del festival della canzone italiana (in programma dall'11 al 15 febbraio), su invito del Gambero Rosso.

I giovani saranno impegnati nella preparazione dei piatti del roof di Casa Sanremo e prenderanno parte a uno showcooking insieme agli chef della famosa guida. "Un'esperienza unica che rappresenta - si legge in una nota della Yuri Benefit Corporation che ha ideato il progetto - un traguardo significativo per 'Le Orecchiette che Vorrei', nato per offrire a giovani con autismo la possibilità di acquisire competenze manuali e professionali attraverso la lavorazione della pasta, in particolare delle orecchiette, simbolo della tradizione pugliese".

Il laboratorio non è solo un'opportunità formativa ma uno strumento concreto di inclusione sociale, dove la manualità si trasforma in un ponte verso l'autonomia e l'integrazione.

"Essere a 'Casa Sanremo' - commenta Giuseppe Primicerio, presidente della Yuri Benefit Corporation - significa dimostrare che l'inclusione non è solo un concetto astratto, ma una realtà possibile e concreta. I nostri ragazzi avranno l'occasione affiancare grandi chef, un'esperienza che contribuirà a rafforzare la loro fiducia e a provare che il mondo della ristorazione può essere un'opportunità di crescita per le persone con autismo". L'invito da parte del Gambero Rosso, conclude, "conferma l'interesse crescente verso il progetto e la sua missione: trasformare la tradizione culinaria in uno strumento di inclusione e cambiamento sociale".



