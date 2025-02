A Bari nasce 'Mo' pasta', al lavoro 5 ragazzi con disabilità

Un foglietto su cui si legge un elenco: capunti, cavatelli, strozzapreti, trofie, orecchiette.

Sono i formati di pasta che si producono in un pastificio speciale, in cui la farina si impasta col cuore. 'Mo' pasta pasticcio con amore' è una nuova realtà produttiva nata nel quartiere Stanic, a Bari, nel quale a lavoro ci sono ragazzi con alcune disabilità. "Il nome è stato ispirato da un'espressione tipicamente barese, 'mo' basta', che abbiamo voluto mutuare, dando voce ai ragazzi che sono i protagonisti", spiega Giuseppe Muolo, presidente di 'A mani aperte', la cooperativa che ha promosso l'iniziativa. "Sono stati loro - aggiunge - a voler dimostrare che con il lavoro è possibile rendere qualcosa di bello e di prezioso agli altri".

Fabiana serve i clienti, Michele e Lassana si occupano della produzione e della pulizia dei macchinari. "Ho preparato i tortellini carne e prosciutti crudo - dice Michele, 33 anni -.

Mi piace molto fare la pasta e preparare gli impasti". "La nostra pasta è buonissima", gli fa eco Lassana, che ha 30 anni.

Dalla vendita di rigatoni e paccheri arriva il sostentamento della attività. Perché i ragazzi, cinque complessivamente, sono tutti regolarmente assunti e lavorano al mattino, dalle 9 alle 13, e nel pomeriggio, dalle 16 alle 20. A guidarli ci sono un tutor e un mastro pastaio, Michele Fiore, decano della produzione di pasta.

"Lavorare con loro è gratificante - dice -. Ho lavorato tanti anni per grosse aziende ma questo progetto è molto particolare specialmente per i ragazzi: quando ti abbracciano, lo fanno con sincerità e ti riempiono di gioia". "Per fare una buona pasta - evidenzia - serve cuore. È questo il segreto".

Il pastificio è finanziato dalla Regione Puglia e valorizza anche le produzioni locali. "La semola è di Altamura - riferisce il mastro pastaio - la ricotta e la mozzarella di bufala arrivano dal parco di San Giovanni Rotondo, che è l'unico caseificio autorizzato a marchiare la mozzarella di bufala fatta con il latte 100% di bufala pugliese".



