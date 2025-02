Nel Foggiano arriva 'Cosmopolita', progetto su parità di genere

Anche il piccolo Comune di Candela, in provincia di Foggia, è stato inserito nel percorso culturale di attenzione alla parità di genere nell'ambito del progetto di rete 'Cosmopolita'. Nel bando per la prevenzione della violenza di genere, promosso dal dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri, aggiudicato dal Comune brindisino di Francavilla Fontana, la cittadina dei Monti Dauni è infatti partner e il prossimo anno diventerà ufficialmente Comune capofila. Il progetto è frutto di un lavoro di partnership che ha coinvolto, oltre ai soggetti capofila Francavilla Fontana e Toponomastica femminile, anche i Comuni di Bari, Lecce, Brindisi, Grottaglie, Bisceglie, la stessa Candela, l'associazione l'Isola che c'è e altre 60 realtà tra cui spiccano la Regione Puglia, l'università di Bari e quella del Salento.

L'obiettivo del progetto è raccontare e prevenire la diffusione delle disuguaglianze di genere. I destinatari principali delle attività di 'Cosmopolita' saranno docenti e studenti di ogni ordine e grado che saranno coinvolti in percorsi didattici sulla visibilità femminile coniugata nei diversi ambiti della vita, dalla cultura alla scienza, senza dimenticare gli aspetti quotidiani come la vita domestica o la toponomastica stradale.

La didattica, che sarà curata da figure esperte che arriveranno da tutta l'Italia, sarà arricchita da laboratori che permetteranno di acquisire nuove competenze relazionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA