Incidente in cantiere edile nel Barese, operaio gravissimo

Un operaio di 52 anni, originario di Gravina in Puglia (Bari), è rimasto gravemente ferito mentre era a lavoro nel PalaCooper, il palazzetto dello sport di Santeramo in Colle, nel Barese. L'uomo, dipendente di una società edile di Gravina, è stato soccorso dal personale del 118 e condotto all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti dove è ricoverato in condizioni disperate. A quanto si apprende, il 52enne era impegnato nello spostamento di alcune tubazioni che trasportano gas: per motivi da accertare sarebbe stato scaraventato contro un pilastro in cemento armato. Le forze dell'ordine e lo Spesal stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.



