Un 21enne è morto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato in pieno centro a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in via d'accertamento della polizia locale, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un tronco di palma che si trovava in un'aiuola.

Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate alla polizia locale.



