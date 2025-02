Banco Modello, Cdc Bari da 150 anni tra formazione e impresa

"Sistema formativo scolastico, universitario e fabbisogni professionali del mondo imprenditoriale": se ne è parlato oggi alla Camera di Commercio di Bari in un convegno promosso dall'ente camerale barese fra memoria e attualità. "Un momento di confronto significativo per rafforzare il ruolo strategico di scuola, università e istituzioni nel costruire, insieme, un sistema formativo all'altezza delle esigenze dell'impresa del futuro», ha detto nei saluti introduttivi il segretario generale dell'ente, Angela Patrizia Partipilo. Contestualmente è stato difatti presentato il volume Il pionierismo della Camera di Commercio di Bari nello sviluppo delle istituzioni di istruzione commerciale", a cura di Nicola Mastropaolo e Giuseppe Mongelli, che raccoglie gli atti integrali del convegno nel quale - il 6 dicembre del 2023 - l'ente barese celebrò i 150 anni della prima scuola commerciale con Banco Modello. Nel 1873 fu difatti la Camera di Commercio di Bari a mettere le basi per una formazione tecnica ed economica strutturata, capace di rispondere alle necessità del mercato.

L'evoluzione di quella scuola, poi divenuta Facoltà di Economia e Commercio, ha avuto un impatto straordinario sullo sviluppo economico locale e nazionale.

"Il legame tra la tradizione educativa avviata dalla Camera di Commercio di Bari nel 1873 e le sfide attuali del mercato del lavoro - afferma la presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie - dimostra come l'innovazione nel campo della formazione sia una necessità costante per garantire sviluppo economico e occupazione qualificata. Nonostante l'eccellente offerta universitaria, il 45% delle imprese italiane ha difficoltà a reperire le figure professionali di cui ha bisogno, con picchi in settori specifici. La Camera di Commercio di Bari la ritiene questione strategica offrendo servizi di orientamento alla formazione e alla creazione di impresa".

Il confronto a più voci ha evidenziato la necessità di una maggiore sinergia tra il sistema educativo e il mondo del lavoro, per rispondere alle nuove esigenze produttive e occupazionali. Tra le proposte emerse: maggiore collaborazione tra imprese e università per la progettazione di percorsi formativi mirati; formazione continua e aggiornamento professionale per adeguarsi alle rapide trasformazioni del mercato; valorizzazione delle competenze trasversali e digitali, essenziali per affrontare le sfide della doppia transizione ecologica e tecnologica.



