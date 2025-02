Asl Bari, oltre 3mila interventi chirurgici nel 2024

Più di tremila interventi chirurgici nel 2024, di cui la metà in urgenza, e un "forte potenziamento" in campo oncologico. Sono questi i dati dell'ultimo anno relativi all'attività chirurgia dell'Asl Bari. A certificarlo è il report del controllo di gestione in relazione alla performance del dipartimento di Area chirurgica diretto da Michele Simone. Sono in particolare 3.168 gli interventi - con 5.916 ricoveri complessivi - nelle sette unità operative di Chirurgia generale degli ospedali aziendali: Di Venere e San Paolo a Bari, Altamura, Corato, Monopoli, Putignano e Molfetta.

"Crescita nettissima, dell'82%, rispetto all'anno dell'emergenza Covid-19 (2020), quando - si legge in una nota dell'Asl Bari - le operazioni chirurgiche erano state 1.742, ma anche nel confronto (+28%) con le 2.473 del periodo pre-pandemico (2019)".

Il Di Venere, in particolare, è cresciuto del 139% dal 2021 al 2024, passando da 296 interventi a 710, a fronte di 1081 ricoveri.

"Dietro a questi numeri davvero significativi - commenta il direttore generale, Luigi Fruscio - vi è un connubio importante fatto di competenza, professionalità, esperienza, formazione e qualità umane di tantissimi professionisti: chirurghi, anestesisti e rianimatori, infermieri, personale di sala operatoria". "Fondamentale nella gestione ottimale - aggiunge - è anche il ruolo dell'organizzazione a livello dipartimentale e nelle singole unità operative di Chirurgia". "Riuscire ad abbattere i viaggi della speranza - conclude Simone - dà ancora più senso al nostro lavoro perché, oltre a garantire la cura dei tumori, può realmente ridurre anche il disagio socio-economico che tocca profondamente la vita delle persone e delle famiglie".





