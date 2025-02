A Bari consegnati lavori del quinto lotto parco Costa Sud

Oltre 15 ettari pronti a diventare una cerniera fisica fra i quartieri Japigia, Sant'Anna e il lungomare a Sud di Bari. Un'area a vocazione rurale, suddivisa in due ampie zone costituite da piazzette e servizi per i cittadini. E' il lotto 5 - Parco reticolare del parco Costa Sud, in via di realizzazione a Bari, i cui verbali di consegna dei lavori sono stati firmati oggi dal direttore della ripartizione Governo e sviluppo strategico del territorio, Pompeo Colacicco, con i rappresentanti delle imprese aggiudicatarie. Presente, fra gli altri, il sindaco Vito Leccese.

Questa frazione del parco sarà attraversata da percorsi carrabili e ciclopedonali, mentre saranno salvaguardati i terreni agricoli già esistenti. L'area sarà caratterizzata da terrazzamenti con percorsi intervallati da zone verdi, un punto ristoro, area fitness e una zona riservata ai più piccoli. Il progetto prevede la piantumazione di nuovi alberi e piante, mentre nella zona più orientale sarà predisposta un'atra dedicata a fiere, futuri mercati di vicinato ed eventi. Sarà inoltre creata una velostazione con una ciclofficina.

Questo è il terzo lotto del parco Costa Sud cantierizzato, su un totale di sei. "Ci permette di raggiungere il 30% sullo stato di avanzamento complessivo dell'intera opera", ha detto Leccese, ricordando anche il "progetto di manutenzione e funzionalità del sottopassaggio ciclo-pedonale che collegherà il quartiere di Sant'Anna al mare, di cui esiste già oggi una traccia realizzata da Rfi mai portata a compimento". Il direttore dei lavori, Primo Stasi, ha chiarito che "sono previsti 730 giorni dal momento in cui avremo disponibilità totale delle aree", l'obiettivo è "avviare subito la realizzazione dell'infrastruttura più importante, la condotta distributrice che porterà l'acqua in tutti i sei lotti del parco urbano". Il progetto dell'intero parco è finanziato dal Pnrr con 75 milioni di euro.



