Uomo morto in cimitero Bari, probabile malore

Il cadavere di un uomo di 55 anni è stato trovato questo pomeriggio in un viale del cimitero di Bari, nei pressi dell'ingresso di via Tommaso Fiore. L'uomo aveva una ferita alla testa, ma secondo i primi accertamenti potrebbe aver avuto un malore e potrebbe quindi essere morto a causa della caduta. Sul corpo non ci sarebbero altri segni di violenza. Sul posto la polizia, allertata dal 118, con una volante e la scientifica. Il cadavere è stato portato nell'istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari.





