Nel Foggiano i ragazzi con disabilità diventano attori di teatro

Una compagnia teatrale composta da ragazzi diversamente abili. Si chiama 'Oltre il sipario' e nasce a Orta Nova (Foggia), primo frutto del laboratorio del progetto 'L'altra metà del cielo in corso nella cittadina.

Coinvolge una decina i ragazzi, quasi tutti maggiorenni, provenienti dall'area dei cinque reali siti (Orta Nova, Carapelle, Ordona, Stornara e Stornarella). La compagnia sarà presentata ufficialmente il prossimo marzo a Foggia, portando in scena uno spettacolo ispirato all'album di Vasco Rossi 'L'altra metà del cielo', opera presentata dal rocker alla Scala di Milano. Il lavoro toccherà anche i teatri di Bari e Cerignola.

In queste settimane i ragazzi diversamente abili vengono preparati dagli attori e registi Enzo Toma e Francesco Gravino.

"Il teatro permette di mostrare al pubblico, attraverso la lente dell'arte, la condizione di relazione legata alla disabilità - spiegano i due maestri -. Il pubblico, spesso legato a pregiudizi o preconcetti, ha la possibilità di vedere le cose in un'altra luce, di notare abilità insospettabili. Noi facciamo una provocazione di base che loro riempiono con una qualità poetica molto particolare".

"Mi diverto, mi piace fare teatro - dice Donato, uno degli attori della compagnia -. Mi piace conoscere altre persone, mettere i vestiti di scena, le scarpe e il trucco per lo spettacolo La gente si divertirà, come ci siamo divertiti noi a prepararci". "Ho imparato tante cose nuove - aggiunge - mi piace buttarmi e fare attività diverse. La parte che mi piace di più dello spettacolo è quella delle sedie, dove ci dobbiamo guardare tra noi e poi alzarci uno alla volta". L'iniziativa, finanziata con l'avviso pubblico 'Puglia capitale sociale 3.0' della Regione, è promossa e gestita dall'Aps 'Non solo social', in partenariato con diverse realtà. "Il nostro progetto prende le orme dall'opera di Vasco Rossi - conclude la presidente Francesca D'Alessio - ma viene rivisitata dai ragazzi che vanno oltre i loro confini, sorpassano i limiti fisici, corporei e mentali".



