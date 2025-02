Il violoncellista Kian Soltani protagonista al Petruzzelli

E' il violoncellista di fama mondiale Kian Soltani il solista d'eccezione del nuovo appuntamento con la stagione 2025 del teatro Petruzzelli di Bari, in programma domani (ore 20.30) e condotto dal direttore stabile Stefano Montanari, sul podio dell'orchestra del politeama. In programma ci sono la Sinfonia concertante, in mi minore, op. 125 di Sergej Prokof'ev, la Sinfonia concertante, in mi minore, op. 125 e la Sinfonia n. 40, in sol minore, KV 550 di Wolfgang Amadeus Mozart. Soltani è stato definito dal quotidiano 'The Times' come "notevole violoncellista" e dalla prestigiosa rivista specializzata 'Gramophone' come "pura perfezione". Attualmente è invitato dalle principali orchestre, direttori d'orchestra e sale concertistiche del mondo.

Quanto al direttore Montanari, diplomato in violino e pianoforte con lode, si è perfezionato in musica da camera con Pier Narciso Masi all'Accademia musicale di Firenze e si è diplomato da solista con Carlo Chiarappa a Lugano. Per molti anni primo violino concertatore dell'Accademia bizantina di Ravenna, è direttore nonché docente di violino barocco all'Accademia internazionale della musica di Milano. Dal 2023 è direttore stabile dell'orchestra della Fondazione teatro Petruzzelli di Bari.



