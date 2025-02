Il carnevale di Putignano sarà all'insegna della 'sovversione'

Rovesciare per creare. Capovolgere per divertire. È quanto intende fare il Carnevale di Putignano (Bari) che per l'edizione numero 631 ha scelto come tema la 'sovversione' che dominerà le sfilate del 16 e 22 febbraio e del 2 e 4 marzo prossimi. Ad animare le giornate carnevalesche, saranno sette carri allegorici realizzati come da tradizione, in cartapesta. A sceglierli è stata una apposita commissione che ha inteso "garantire la continuità della storica e tecnica conosciuta come carta a calco", spiega la Fondazione Carnevale di Putignano chiarendo che si tratta di "un processo molto articolato che prevede complessi passaggi artigianali".

Le quattro sfilate saranno accompagnate da tanti ospiti. Il 16 febbraio toccherà a Eugenio Cesaro, leader del gruppo Eugenio in Via di Gioia che proporrà uno spettacolo musicale pensato esclusivamente per il carnevale e a cui seguirà il concerto di Le Vibrazioni. Il 22 invece si esibirà il rapper Nitro, mentre il 2 marzo sarà la volta di Pif e di Paolo Pecere, professore associato di Storia della filosofia all'Università di Roma Tre.

Lo stesso giorno ci sarà la performance di La Rappresentante di Lista accompagnata dal duo Tlon e dopo l'esibizione di N.A.I.P.

Il 4 marzo, in occasione del martedì grasso, Nicola Lagioia racconterà al pubblico l'arte di mettersi in maschera, attraverso il rito e la letteratura.

La serata terminerà con l'assegnazione del Premio del Pubblico - Carnevale di Putignano e con il Funerale del Carnevale, il rito simbolico che saluterà edizione 2025 con il suono della Campana dei Maccheroni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA