Cinema Addiction, rassegna prosegue con Plein Sud-Andando a Sud

Prosegue, in contemporanea nei Cineporti di Bari, Lecce e Taranto (Spazioporto) e Laltrocinema Cicolella di Foggia (in collaborazione con il comune di Foggia), "Cinema Addiction", il ciclo di proiezioni a cura di Apulia Film Commission.

L'ultimo appuntamento del percorso "Le onde del destino", prima di affrontare la trilogia dei colori di Krzysztof Kieslowski (giovedì 20 e 27 febbraio e giovedì 6 marzo), è con il film di culto "Plein Sud - Andando a Sud" (2009) di Sébastien Lifshitz, con protagonisti Léa Seydoux, Yannick Renier, Nicole Garcia, Théo Frilet e Pierre Perrier. Il film, in programma domani, giovedì 6 febbraio alle 20.30 (ingresso libero), rappresenta un elogio alla giovinezza, alla libertà e all'amore.

La pellicola, spiega una nota di Apulia film commission, racconta la vicenda di Sam, un ragazzo ventisettenne separato dalla madre quand'era ancora bambino. Egli decide di intraprendere un viaggio estivo verso la Spagna a bordo della sua Ford con il solo scopo di ritrovare la madre. Insieme a lui ci sono Mathieu e Léa, due fratelli incontrati lungo la strada e affascinati dai bei ragazzi. Al gruppo ben presto si aggiunge un quarto ragazzo, Jérémie. Nel corso del lungo viaggio verso la Spagna, i ragazzi impareranno a conoscersi e ad amarsi.



