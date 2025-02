Camera Commercio Bari presenta nuovo servizio digitalizzazione

Un nuovo servizio finalizzato alla digitalizzazione delle pratiche edilizie dei Comuni è stato presentato alla Camera di Commercio di Bari ai responsabili degli Uffici Edilizia e agli uffici preposti alla gestione degli archivi cartacei comunali. Lo mette a disposizione il sistema camerale italiano attraverso una società in house, IC Outsourcing Scrl.

"Si permette, così, di semplificare e velocizzare l'accesso alle informazioni - afferma la presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie - da parte di cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni. Un'attività che potenzia ulteriormente l'azione di semplificazione svolta dalla Camera di Commercio nel supporto e coordinamento di tutte le attività telematiche relative allo Sportello Unico, il cosiddetto Suap, interlocutore unico delle imprese, in nome e per conto di tutti gli Enti pubblici competenti nel rilascio di concessioni e autorizzazioni.

Francesco Maria Sinaia, direttore generale di IC Outsourcing srl, ha sottolineato che "gran parte dei Comuni hanno archivi cartacei difficilmente consultabili. Il nostro servizio prevede la dematerializzazione, archiviazione ottica e messa a disposizione dei Comuni di questo servizio di consultazione rapido immediato. Ѐ il momento giusto per attuare questo passaggio, dal cartaceo al digitale".

La Regione Puglia, ha aggiunto, "ha difatti promosso un bando per la digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei Comuni pugliesi, con una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro".

Durante l'incontro, introdotto dal segretario generale della Camera di Commercio di Bari, Angela Patrizia Partipilo, sono state presentate esperienze concrete di Comuni che "hanno già implementato con successo - viene puntualizzato - progetti di digitalizzazione, ottenendo una gestione più efficiente e uniforme delle attività amministrative".



