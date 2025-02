Ventola, 'l'arresto di chi ha bruciato il portone è un sollievo'

"Ringrazio la polizia e gli inquirenti per aver assicurato alla giustizia l'esecutore del danneggiamento del portone della mia abitazione a Canosa. È un sollievo non solo per noi, ma anche per tutta la comunità canosina". Lo dichiara in una nota l'eurodeputato di Fratelli di Italia, Francesco Ventola, commentando l'arresto dell'uomo che avrebbe dato fuoco al portone della sua abitazione nel novembre scorso.

Ventola evidenzia la "incondizionata fiducia" riposta nelle forze dell'ordine e la collaborazione prestata "in questi mesi per fare chiarezza su un episodio che ha scosso profondamente tutta la mia famiglia". "L'ulteriore chiarezza - conclude - servirà anche a ristabilire non solo la verità ma la serenità per tutti".



