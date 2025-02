Serena Brancale, "in gara a Sanremo grazie alla mia costanza"

La prima volta sul palco dell'Ariston salì nel 2015, in gara tra i Giovani. Dieci anni dopo, e tanta gavetta dopo, Serena Brancale ha conquistato un posto tra i Big, sulla scia di successi diventati virali che l'hanno resa popolare come Baccalà e La Zia. "Dieci anni fa ero una ragazzina che cantava un brano difficilissimo come Galleggiare. Ero meno strutturata e meno matura: vissi il festival come un parco giochi - racconta all'ANSA la 35enne cantautrice pugliese, che spazia con maestria tra jazz, funk e soul -. Oggi sono un po' cosciente, ma sono serena, penso all'esibizione come se fosse un normale concerto. Vivo tutto quello che sta accadendo cercando di divertirmi e con Anema e Core", dice giocando con il titolo del brano che porta in gara. "Ho tutto da guadagnare, soprattutto in amore".

"Il titolo Anema e Core richiama un'espressione tipica napoletana, oltre ad essere un omaggio a uno degli artisti che più mi hanno ispirato, Pino Daniele. Poche parole semplici, istintive, di pancia, ma potenti", spiega Serena Brancale che ha scritto il testo muovendosi tra italiano e barese, per raccontarsi il più possibile con sincerità. "Cantare in barese mi fa stare tranquilla e mi fa sentire a casa". Il legame con le sue origini, lo ha voluto ribadire anche per la serata delle cover, quando sarà accompagnata sul palco dalla salentina Alessandra Amoroso. Insieme canteranno If I Ain't Got You di Alicia Keys.

Polistrumentista, performer, compositrice, fiore all'occhiello della nu-soul/Jazz italiana all'estero, Serena Brancale ha una solida formazione musicale, eppure tra i suoi brani più popolari c'è l'irriverente Baccalà, che ha spopolato su social e piattaforme streaming valicando i confini nazionali.

"Questa estate ho fatto cinquanta e ogni volta non vedevo l'ora cantarla. Io sono Galleggiare ma anche Baccalà, perché nessuno di noi è una cosa sola o una sola canzone. Sono grata a Baccalà".



