Rogo danneggia autorimessa a Bari, bruciati diversi mezzi

Un incendio è divampato intorno alle quattro del mattino di oggi in una autorimessa che si trova in via Ponte, strada del quartiere Carbonara di Bari. Le fiamme, sulla cui natura sono in corso accertamenti, hanno danneggiato una decina di mezzi. Nessuno è rimasto ferito e, a scopo precauzionale, è stato evacuato lo stabile di quattro piani che si trova sull'autorimessa in cui è scoppiato il rogo.

A spegnere le fiamme in poche ore sono state due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bari. Sono in corso le verifiche statiche sull'intero edificio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia e il personale del 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA