Quaranta, 'abbiamo recuperato 95% dei clienti storici ex Ilva'

"Con l'intervento sugli impianti e l'aumento dei livelli produttivi siamo riusciti a recuperare il 95% dei clienti storici di Ilva, oggi Adi in as. Per i prossimi tre mesi abbiamo un portafoglio ordini di 740mila tonnellate ad un prezzo medio di 638 euro per tonnellata. Poi ci sono i contratti indicizzati di un milione di tonnellate da qui a fine anno per un valore stimato di 650 milioni. Abbiamo riassorbito tutti i ritardi accumulati incidendo sulla qualità del prodotto e aumentando l'affidabilità della società". Lo ha detto Giancarlo Quaranta, uno dei tre commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, durante le audizioni in Commissione Industria del Senato sul dl 3/2025 che riguarda la continuità produttiva e occupazionale dell'ex Ilva.

Quaranta ha spiegato che quando si è insediata la terna commissariale (gli altri due commissari sono Giovanni Fiori e Davide Tabarelli) "nello stabilimento di Taranto, da cui dipendono gli altri siti, la produzione nel bimestre era di 280mila tonnellate, ovvero 4mila tonnellate al giorno, e c'era un solo altoforno in marcia. Una situazione critica anche in relazione al numero di giorni di autonomia delle materie prime, appena quattro, per cui poi avremmo dovuto procedere alla fermata dell'unico altoforno in marcia. Abbiamo portato i livelli produttivi - ha aggiunto - a circa 5mila tonnellate al giorno, procedendo con le attività necessarie per l'avvio del secondo altoforno e altri impianti. In tal modo è stato possibile arrivare a 9mila tonnellate al giorno di ghisa che corrispondono a 9500 tonnellate di acciaio".

"Abbiamo potuto consegnare ai nostri clienti circa 2 milioni di tonnellate nel 2024 - ha puntualizzato il commissario - e con l'assicurazione delle risorse economiche possiamo rendere costante l'acquisto delle materie prime e portare il livello produttivo tra 3,6 e 4 milioni di tonnellate nel 2025".



