Incendio portone eurodeputato FdI, arrestato presunto autore

È stato arrestato il presunto autore del danneggiamento del portone dell'abitazione dell'eurodeputato di Fratelli di Italia Francesco Ventola, avvenuto lo scorso 30 novembre a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. In manette è finito Oronzo Forte, 52enne con precedenti penali di Canosa, che risponde di danneggiamento a seguito di incendio. L'uomo è accusato anche di una rapina compiuta, secondo quanto accertato dagli agenti del commissariato, nel settembre scorso ai danni di un supermercato della città.

Ad aiutare le indagini sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della città che sono state scandagliate dai poliziotti e in cui si vede un uomo lanciare del liquido infiammabile contro il portone di casa dell'esponente politico. Il 52enne sarebbe, inoltre, responsabile dell'incendio appiccato al portone di casa di un dirigente del Comune di Canosa.



