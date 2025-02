Giochi Mediterraneo, ministro Abodi il 14 febbraio a Taranto

"Il ministro dello Sport Andrea Abodi il prossimo 14 febbraio sarà nuovamente a Taranto per verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori per gli impianti per i Giochi del Mediterraneo". Lo annuncia il consigliere regionale pugliese, capogruppo di Fratelli d'Italia, Renato Perrini. "Se volessi enfatizzare la notizia - prosegue - direi che è la conferma di quanto sia alta l'attenzione del governo Meloni sull'evento e a qualche collega consigliere regionale di maggioranza, troppo di parte, ricorderei che i progetti finanziati con i Fondi di sviluppo e coesione, per gli impianti tarantini, sono frutto di un accordo fra governo nazionale e governo regionale e le risorse sono nazionali, non regionali".

Perrini evidenzia che "se non ci fosse stato il commissariamento dei Giochi e l'individuazione, da parte del governo, di Massimo Ferrarese forse l'evento davvero sarebbe saltato". "Ma questo - ritiene il capogruppo di FdI - non è il momento delle polemiche, ma quello di fare squadra e giocare anche contro i disfattisti locali che magari sperano in cuor loro nel fallimento di quella che è, invece, una delle più grandi opportunità per Taranto e il suo territorio". Per Perrini "non solo l'evento regalerà un grande appuntamento sportivo internazionale, ma anche nuovi e ristrutturati impianti che, dopo i Giochi, rimarranno nel patrimonio comune".



