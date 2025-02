Festa di colori per La Pupazza, la street artist salentina

Un'artista che ha espresso la sua creatività impugnando una bomboletta spray. Una donna che ha colorato strade e muri donando così la sua arte. E per festeggiare 40 anni di emozioni, Eleonora De Giuseppe in arte La Pupazza, "unica artista italiana a esporre le sue opere insieme a Banksy e Andy Warhol nella recente mostra a Roma", si evidenzia in una nota, torna nel suo paese natale per festeggiare il quarto decennale della sua attività. Così, giovedì prossimo a Tricase (Lecce) sarà inaugurata "40 anni fosforescenti" a Palazzo Gallone.

Si tratta di una mostra di opere di pittura e design che resterà aperta al pubblico fino al 13 febbraio. Organizzata con la collaborazione dell'associazione Laad e patrocinata da Regione Puglia e Comune di Tricase, l'esposizione curata dall'art manager Elena Vukosavljevic, sarà presentata del pittore Pasquale Scarciglia. Se la Pupazza a "otto anni dipingeva la ceramica nella bottega del maestro Agostino Branca", a 17 anni ha firmato il suo primo murale e a 24 è arrivata la prima mostra.

Tre le sue creazioni resta "indimenticabile la maxi tela realizzata per la scenografia della Notte della Taranta nel 2016 dedicata alle donne", prosegue la nota che annuncia la mostra in allestimento a New York. "La Pupazza vede il mondo attraverso una lente personalissima che trasforma il visibile e lo interpreta come un universo colorato dove tutto si evolve, tutto si trasforma, tutto si muove", dichiara l'art manager, Elena Vukosavljevic, chiarendo che tutto "nasce da un percorso interiore dell'artista fatto di accettazione della propria diversità, non privo di attimi tormentati. Dipingere è per la Pupazza essenziale, come respirare". Giovedì sarà presentato un magazine che raccoglie le testimonianze di critici d'arte, amici e familiari dell'artista e in esclusiva si potrà leggere "Buio fosforescente", l'ultima raccolta di poesie con la prefazione del padre, Alfredo De Giuseppe, figura centrale nell'universo dell'artista.



