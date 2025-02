Crollo tetto abitazione nel Foggiano, casa inagibile

(V. 'Crolla tetto di un'abitazione nel Foggiano...' delle 07:59) I vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina a Serracapriola, in provincia di Foggia, per mettere in sicurezza l'area in cui è avvenuto il crollo del tetto di una palazzina in cui risiede una donna di 62 anni, rimasta ferita ma non in pericolo di vita. La donna è stata estratta poco dopo il crollo, avvenuto alle 6 del mattino, dai vigili del fuoco intervenuti sul posto ed è stata trasportata dagli operatori del 118 all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, secondo quanto confermato dal sindaco, Giuseppe D'Onofrio.

L'abitazione della donna è stata dichiarata inagibile, l'area è stata interdetta e posta sotto sequestro. Verifiche sono state effettuate anche nelle palazzine adiacenti la zona in cui è avvenuto il crollo, dove non sarebbero stati riscontrati danni.

Sul posto anche le unità cinofile dei vigili del fuoco e i carabinieri.



