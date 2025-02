Crolla tetto di un' abitazione nel Foggiano, ferita una donna

Il tetto di un'abitazione monofamiliare è crollato questa mattina nel piccolo centro di Serracapriola nel Foggiano. Una donna di 62 anni, unica residente nell'abitazione, è stata estratta viva poco fa dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. La donna, stando a quanto si apprende dal sindaco Giuseppe D'Onofrio presente da stamani sul luogo, non sarebbe in gravi condizioni, ma avrebbe riportato delle ferite agli arti superiori. I sanitari del 118 giunti sul posto la stanno trasportando in ospedale.

Il crollo è avvenuto in viale stradone de Luca in pieno centro cittadino. Si tratta di un'abitazione su due livelli, un pianoterra ed un primo piano. La donna, a quanto si apprende, stava dormendo in camera da letto quando è avvenuto il crollo.

Sul posto stanno operando anche i carabinieri. Il cedimento del tetto è probabilmente stato provocato dalle intense piogge che ieri hanno interessato la zona.



