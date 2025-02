Carrus, risultati 2024 confermano che Bdm Banca su strada giusta

"Abbiamo chiuso il 2024 con risultati straordinari, che confermano ancora una volta come la strada intrapresa sia quella giusta". Lo afferma l' amministratore delegato di BdM Banca, Cristiano Carrus, commentando il bilancio 2024. "Oltre a dimostrare una robusta crescita degli utili e della solidità patrimoniale, i numeri evidenziano la volontà di perseguire gli obiettivi di sostenibilità grazie ad un'ampia gamma di prodotti in linea con gli obiettivi Esg" aggiunge. "È stato un anno di grande impegno comune, che ci permette di guardare al futuro con la consapevolezza di poter lavorare per consolidare il nostro ruolo di banca di riferimento per le persone e le imprese del Mezzogiorno, offrendo servizi e soluzioni che rispondono alle esigenze dei territori".



