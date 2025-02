Vertenza Assocontact, 'prefetto Bari scriverà a ministeri'

(v. 'Vertenza Assocontact, sindacati a Bari...' delle 12:39) Si è concluso a Bari l'incontro fra il prefetto, Francesco Russo, e i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Ugl Tlc Puglia in riferimento alla vertenza Assocontact che oggi ha riunito in piazza i lavoratori dei call center che protestano contro il nuovo contratto telecomunicazioni firmato dalle aziende del settore riunite in Assocontact, che in Puglia coinvolge circa 5mila addetti.

Oronzo Moraglia, segretario generale della Fistel Cisl Puglia, conferma che il prefetto "ha preso atto della situazione e scriverà ai ministeri competenti", ovvero ministero del Lavoro, delle Infrastrutture e dei trasporti, della Pubblica amministrazione e dell'Interno. "E' una vertenza complicata - aggiunge il sindacalista - unica nel suo genere e speriamo che si cambi idea, altrimenti i lavoratori saranno in difficoltà".

Moraglia ribadisce la preoccupazione dei sindacati perché "il contratto presenta tanti passaggi che fanno arretrare la contrattazione. Ci auguriamo che dai ministeri ci diano ascolto".



