Rubato e ritrovato in poche ore cannone della II Guerra Mondiale

Rubato e ritrovato poche ore dopo un obice della seconda guerra mondiale che si trovava davanti al monumento dei caduti a Castelluccio Valmaggiore, piccolo comune dei Monti Dauni nel Foggiano. Il furto, stando a quanto si apprende, è avvenuto la scorsa notte intorno alle 3. Poche ore più tardi, questa mattina, l'obice è stato ritrovato nelle campagne in zona Salice a Foggia e a breve, come conferma il sindaco Pasquale Marchese, "tornerà nel nostro comune e sarà nuovamente posizionato in piazza dopo le dovute riparazioni". Il comune di Castelluccio Valmaggiore, con delibera risalente al 1978, aveva acquistato dal ministero della difesa il cannone per posizionarlo nella piazza centrale. Sul fatto indagano i carabinieri che stanno scandagliando le telecamere posizionate lungo il tragitto per giungere nel piccolo comune. "Tra qualche giorno, intorno a metà mese inizieremo i lavori per l'installazione di un moderno impianto di videosorveglianza nel nostro piccolo comune grazie ai fondi ministeriali - dice Marchese - Se fossero state già attive avrebbero potuto immortalare l'autore o gli autori del furto". Ad accorgersi dell'accaduto stamani è stato il presidente del consiglio comunale, lo stesso che si sta occupando del recupero dell'obice.



