Esce fuori strada e si schianta contro albero, muore 60enne

Alla guida della sua auto, è uscito fuori strada ed è finito contro un albero. E' accaduto nella tarda serata di ieri a Cerignola, nel Foggiano, dove un uomo di 60 anni è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto in una zona centralissima della cittadina, nelle vicinanze della villa comunale, a pochissima distanza dalla sua abitazione. Non è escluso che l'uomo possa aver avuto un malore e che fosse diretto alla guardia medica, la cui sede si trova vicino al luogo dove è avvenuto lo schianto, o in ospedale.

Sul posto hanno operato gli agenti della polizia stradale e dei vigili del fuoco. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, per l'uomo non c'era più nulla da fare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA