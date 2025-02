Con 'Buon fine' nel 2024 donati 530 pasti al giorno in Puglia

Nel 2024 con il progetto 'Buon fine' nei dieci ipermercati di Coop Alleanza 3.0 in Puglia sono state recuperate oltre 95 tonnellate di cibo che sarebbero andate sprecate, una quantità sufficiente per garantire 530 pasti al giorno a persone in difficoltà. A fare un bilancio dell'iniziativa, in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio, è stata la stessa cooperativa.

Sono due i passaggi 'antispreco' del progetto. Prima i prodotti vicini alla data di scadenza possono essere acquistati nei punti vendita con sconti dal 30 al 50%. Poi gli articolo rimasti invenduti, o con imperfezioni estetiche anche se perfettamente conservati, sono donati alle realtà locali - 95 in regione - che assistono le persone in condizioni di disagio o si occupano di animali abbandonati.

Più precisamente i quattro punti vendita di Bari e provincia hanno permesso di donare a 17 realtà del territorio più di 40 tonnellate di merce alimentare, che corrispondono a oltre 220 pasti al giorno. All'ipercoop di Brindisi sono state recuperate 10 tonnellate di cibo, andate a 7 realtà locali che hanno garantito a chi ha bisogno 55 pasti giornalieri. In quelli di Barletta e Andria le 15 tonnellate raccolte sono andate a sei enti che hanno fornito 80 pasti ogni giorno. L'ipercoop di Foggia ha distribuito a sette realtà locali 4,5 tonnellate di cibo che equivalgono a 25 pasti al giorno, mentre le 7 tonnellate raccolte all'ipercoop di Lecce sono state donate a quattro realtà che hanno garantito 40 pasti al giorno e a quello di Taranto, le 19 tonnellate di cibo sono andate a nove realtà che hanno fornito quotidianamente più di cento pasti.



