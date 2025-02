Coldiretti, in Puglia nel 2025 già 5 eventi atmosferici estremi

Nubifragi, tempeste di fulmini e vento. Sono già cinque gli eventi atmosferici estremi che si sono verificati nel 2025 in Puglia, con alberi caduti nel Salento e allagamenti e smottamenti nel Barese. Lo rende noto Coldiretti Puglia. I cinque nuovi episodi "fanno salire il conto degli eventi estremi che già nel 2024 hanno colpito la Puglia, oltre 157", secondo l'analisi su dati Eswd, tra nubifragi, grandinate, tempeste di vento e tornado. Situazioni, evidenziano da Coldiretti, che si "abbattono su un territorio fragile, già fortemente compromesso da una siccità persistente che perdura da oltre 1 anno". Il risultato è che gli effetti del maltempo si sommano a quelli della siccità, per cui la Regione Puglia ha richiesto al ministero la declaratoria di stato di calamità naturale per l'intero territorio regionale, "con cali a doppia cifra per alcune produzioni simbolo dal grano all'olio d'oliva, colpiti dalla mancanza di acqua".

"A causa della mancanza di acqua - spiegano da Coldiretti Puglia - sono balzati alle stelle i costi di carburante per l'irrigazione e in difficoltà per l'allarme siccità fuori stagione sono in realtà tutte le colture in campo a causa della maturazione contemporanea delle verdure". Con il numero delle aziende di agricoltura, silvicoltura e pesca che è calato per la prima volta sotto la soglia delle 700mila unità, Coldiretti chiede "un intervento urgente a sostegno del settore, a partire dalle scelte di politica europea". Secondo un'indagine Coldiretti /Censis, inoltre il 69% dei cittadini è rassegnato al fatto che occorre ormai abituarsi a convivere con i rischi di catastrofi ambientali e eventi atmosferici avversi.



