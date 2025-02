Al via 'Emotion', promozione turistica in nome dell'amore

Si chiama 'Emotion. Storie di fuga d'amore' ed è un format turistico dedicato a chi ama la Puglia - in questo caso il nord della regione - ma soprattutto a chi è "innamorato dell'amore", inteso in tutte le sue sfaccettature: quello tra due persone, per la famiglia, per l'arte, la natura, la storia o l'enogastronomia, in una terra che offre tanto e in ogni stagione. Sviluppato in tre macro aree (Foggia, area interna del Gargano e laghi, Vico del Gargano e Foresta Umbra) il programma è variegato ed è nato da un'idea di Onlyfood, in collaborazione con l'agenzia regionale del Turismo Puglia Promozione, per promuovere un'immagine unitaria della Puglia, nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dei valori della brand identity, della accoglienza e dell'ospitalità.

Si parte da Vico del Gargano, dal 14 al 16 febbraio, proprio nei giorni in cui si festeggia il santo patrono San Valentino, protettore degli innamorati. Le esperienze, le attività, le possibilità turistiche saranno molteplici, tra processioni, masterclass, degustazioni, percorsi dedicati ai romantici e agli innamorati. Dal 6 al 9 marzo ci si sposta a Cagnano Varano e Ischitella, con un percorso guidato nei borghi storici fra escursioni, sport e benessere in Foresta Umbra e al lago di Varano. Dal 21 al 23 marzo sarà la volta del capoluogo, Foggia, con un percorso dedicato ai palazzi storici della città cara all'imperatore Federico II: street food, cene tematiche con abiti d'epoca, cooking class e masterclass alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e agroalimentari locali. Tra gli eventi anche un incontro per gli addetti ai lavori con Ruben Santopietro, fondatore di Visit Italy, la principale piattaforma indipendente che promuove l'Italia nel mondo e vanta una community di circa tre milioni e mezzo di utenti. Le esperienze sono arricchite da una originale collaborazione con il noto fumettista foggiano Giuseppe Guida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA