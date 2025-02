A Bari volume celebra 150 anni fondazione prima scuola commercio

Sarà presentato il 6 febbraio a Bari un volume che celebra i 150 anni dell'istituzione nel capoluogo pugliese, per iniziativa della Camera di Commercio, della prima scuola di commercio con 'Banco Modello', propedeutica nel tempo alla nascita della Facoltà di Economia e Commercio. La presentazione si terrà, a partire dalle 10, nella sala Ambrosi della Camera di Commercio di Bari, nell'ambito dell'incontro dal titolo 'Sistema formativo scolastico e universitario e fabbisogni professionali del mondo imprenditoriale'. Il volume, a cura di Nicola Mastropaolo e di Giuseppe Mongelli, raccoglie, viene evidenziato in una nota, "interessanti contributi sulla prima scuola di commercio e l'impegno dell'istituzione camerale per lo sviluppo della formazione scolastica e universitaria della comunità barese e dell'area territoriale sud adriatica tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento".Nella prima scuola di commercio con Banco Modello si insegnavano i casi reali delle vecchie case di commercio o di arbitraggio. Con l'istituzione, in seguito, della Regia Scuola di Commercio con Banco Modello, Bari fu dunque fra le prime città in Europa ad avere una scuola di istruzione superiore in materia commerciale, fino ad allora presente in Italia solo a Venezia.

"Il caso barese - dichiara la presidente della Camera di Commercio Luciana Di Bisceglie - testimonia come la dimensione culturale e educativa abbia rappresentato uno dei principali campi di intervento dell'ente camerale barese e lo è ancora oggi, in cui le Camere di Commercio si candidano a diventare il più grande erogatore nazionale di educazione all'impresa".

"Qualificando la formazione si sostiene - aggiunge - la competitività delle imprese e dei territori, si supporta la crescita di produttività e si favorisce l'occupabilità di lungo termine".



