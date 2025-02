Calcio: il Bari batte il Frosinone,in gol Favilli e Bonfanti

Il Bari consolida la sua posizione in chiave play off battendo il Frosinone per 2-1 al San Nicola, davanti a 12mila spettatori, sotto una costante pioggia battente.

I pugliesi passano in vantaggio nel recupero del primo tempo con un rigore conquistato da Dorval e trasformato da Favilli (al 49'). Nella ripresa il Frosinone sfiora il pari in avvio (con Partipilo e Koutsoupias), ma i padroni di casa trovano il raddoppio con Bonfanti (all'esordio), servito in contropiede da Favilli. Nel recupero e' arrivato il gol della bandiera dei ciociari con Kvernadze (azione scaturita da un errore di Radunovic).



