Palazzo Regione Puglia si illumina di blu per vittime guerre

La Regione Puglia aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si celebra oggi. Per l'occasione, in serata la facciata del palazzo della Presidenza è stata illuminata di blu, ed è stato esposto lo striscione con l'appello "Stop alle bombe sui civili", oggetto di una campagna di sensibilizzazione dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra per chiedere protezione dei civili nei contesti di guerra.

L'iniziativa, nata da un protocollo d'intesa siglata nel febbraio 2022 dall'Anci e dall'associazione nazionale vittime civili di guerra, è finalizzata a richiamare l'attenzione sulle sofferenze che patiscono i civili coinvolti in guerre e conflitti armati in tutto il mondo, chiedere il rispetto e l'estensione delle leggi e delle convenzioni internazionali che proteggono i civili in guerra e incoraggiare gli sforzi delle istituzioni verso una risoluzione diplomatica dei conflitti.





